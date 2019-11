Le jeu vidéo à l’honneur à Montréal

L’industrie du jeu vidéo est l’honneur pour quatre jours dans le Vieux-Port de Montréal dans le cadre du MEGA+MIGS.

Pour la première fois, le MEGA, qui était un festival grand public, a été jumelé au MIGS, réservé aux professionnels et artisans de l’industrie.

«Montréal est devenu un incontournable. Quand on parle de jeu vidéo, on pense souvent au Japon, à la Californie, qui sont des plaques tournantes, mais le Québec est une plaque tournante immense dans le monde du jeu vidéo, a dit Jean-Martin Aussant, directeur général de la Coop La Guilde. Ce qui attire les gens de partout dans le monde, c’est vraiment notre créativité, notre talent et notre main-d’œuvre, qui sont exceptionnels.»

Cet événement met en vedette les créations et les acteurs de l'industrie vidéoludique du Québec. Il se déroule jusqu’au 19 novembre.