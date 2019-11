Le retour de P.K. Subban à Montréal!

Au lendemain de leur meilleure performance de la saison, les Canadiens de Montréal accueillent les Devils du New Jersey et l’ancien porte-couleurs P.K. Subban.

Ce match sera présenté sur les ondes de TVA Sports à compter de 18h avec l’émission d’avant-match.

Le Tricolore est rentré de Washington après avoir imposé une correction de 5-2 à la machine offensive des Capitals, qu’il a mitraillée de 40 tirs tout en maîtrisant ses canons (voyez les faits saillants dans la vidéo, ci-dessus.).

Tomas Tatar a récolté quatre points (un but, trois aides) - une première dans sa carrière - tandis que Philippe Danault a récolté un but et deux aides. En défense, Shea Weber a étiré à cinq sa séquence de matchs productive en touchant la cible au deuxième engagement en plus d’ajouter une aide en troisième.

Qui affrontera Subban et cie?

Derrière une solide brigade défensive, Carey Price a stoppé 26 lancers pour sa 10e victoire de la saison. Pourrait-il affronter la bande à Subban? L’identité du gardien partant n’a pas été communiquée après le match de vendredi. Claude Julien se prononcera à ce sujet à 16h45.

Keith Kinkaid (1-1-1) pourrait donc affronter son ancienne équipe, lui qui n’a pas gardé les buts depuis le 31 octobre dernier chez les Golden Knights de Vegas. L’auxiliaire a accordé quatre buts ou plus à chacun de ses trois départs, cette saison, ce qui est loin d’être convaincant.

L’Américain affiche un taux d’efficacité de ,879 et une moyenne de buts de 4,36.

Deux matchs en 24h

Comme leurs rivaux montréalais, les Devils (6-8-4) étaient également en action, vendredi. Les hommes de John Hynes ont infligé une défaite de 2-1 aux Penguins à Newark. Travis Zajac et Blake Coleman ont été les buteurs.

Subban, qui a été repêché au deuxième tour par le CH en 2007 avant de devenir un des joueurs les plus flamboyants du giron, a terminé le match avec deux tirs, autant de revirements et un rendement de -1.

À sa première saison au New Jersey, le flamboyant numéro 76 n’a amassé que cinq points avec un différentiel de -6 en 18 sorties. Mais la statistique la plus frappante dans son cas est le fait qu’il n’a aucun point en supériorité numérique.

Puisque Mackenzie Blackwood a obtenu le départ la veille, Cory Schneider pourrait être le partant, lui qui n’a aucune victoire à son dossier en six présences (0-4-1).