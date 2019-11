Nadeau-Dubois n’a « jamais rencontré » de fédéraliste à QS

Les solidaires, qui ont précisé en congrès leur démarche d’accession à l’indépendance, peinent à croire que des fédéralistes, qu’ils soient verts ou gauchistes, puissent militer dans leurs rangs.

« Je sais que certains adversaires aiment bien agiter l’épouvantail des fédéralistes à Québec solidaire, (mais) moi, j’en ai (sic) jamais rencontré », a répété samedi le co-porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois.

Cette idée a notamment été renforcée par le chef bloquiste Yves-François Blanchet, qui à quelques jours du congrès qui avait notamment pour objectif de « consommer » le mariage conclut il y a deux ans entre Québec solidaire et Option nationale, a jeté un pavé dans la marre.

Sur Twitter, celui qui a créé la surprise en faisant élire 32 députés souverainistes au Parlement canadien a reproché aux solidaires d’avoir offert un « appui actif au NPD » lors des dernières élections fédérales, ce qui, a-t-il ajouté, « a possiblement coûté quelques sièges » au Bloc québécois.

Khadir, Machouf et le NPD

Plusieurs ont évidemment fait le lien avec le fait que la conjointe de l’ex-porte-parole de Québec solidaire, Amir Khadir, Nima Machouf (elle aussi une militante solidaire de longue date), s’est présentée sous la bannière néo-démocrate dans Laurier–Sainte-Marie.

« Faudrait lui demander si elle, elle est en faveur ou pas de l’indépendance du Québec, a indiqué à ce sujet M. Nadeau-Dubois. Ce que je sais, c’est qu’Amir l’était. Je ne ferais pas d’association entre lui et sa femme. »

Lorsqu’elle a fait le saut en politique fédérale, au printemps dernier, Mme Machouf a révélé qu’elle était bien souverainiste, mais « pas tant que ça ».

« Moi comme féministe, je peux dire que je ne suis pas du tout étonné qu’en 2019, les femmes ne votent pas comme leur mari », a commenté de son côté le député et ex-chef chef de d’Option nationale, Sol Zanetti, à propos de Mme Machouf et M. Khadir.

Tous bienvenus, selon Zanetti

Ni un ni l’autre se sont présentés au congrès de Québec solidaire, vendredi et samedi. M. Khadir a toutefois fait campagne avec QS dans Jean-Talon au cours des dernières semaines.

« Tout le monde est bienvenu, mais Québec solidaire c’est un parti indépendantiste, il faut être d’accord avec la démarche indépendantiste », a fait valoir M. Zanetti.

« Le but ce n’est pas de dire aux fédéralistes : vous n’êtes pas les bienvenus, c’est de dire engageons la discussion, on va vous convaincre que c’est pas mal plus intéressant l’indépendance », a continué l’élu solidaire de Jean-Lesage.

« Nous notre véhicule, c’est un véhicule qui cherche à rassembler », a déclaré à son tour la co-porte-parole Manon Massé, en réponse aux critiques du chef bloquiste.