Un homme de 39 ans est porté disparu à Pointe-Claire

Le Service de police de la Ville de Montréal demande l’aide du public pour retrouver Jean-Marie Bertrand, un homme de 39 ans qui n’a pas été revu depuis samedi matin.

Les autorités et les proches de M. Bertrand sont inquiets, car il a tenu des propos suicidaires alors qu’il se trouvait dans un établissement de santé de Pointe-Claire, dans l’ouest de l’île de Montréal.

L’homme a la peau blanche, mesure 172 cm (5' 8''), pèse 83 kg (185 lb), a les yeux et les cheveux bruns, et il porte une barbichette avec une moustache. Il parle français et anglais.

Il pourrait notamment se trouver au centre-ville de Montréal ainsi que dans des commerces de rénovation ou des quincailleries.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.