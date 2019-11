30 ans après le massacre de Polytechnique, Monique Lépine, mère de Marc Lépine, revient sur le parcours qui l’a aidé à vivre plus sereinement, tout en critiquant le manque de support reçu après ce terrible événement.

Visionnez l'entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.

«Le gouvernement nous considère comme des criminels», avoue celle qui se décrit comme une «victime collatérale» de la tuerie commise par son fils en 1989.

«En plus du fait d’avoir perdu un enfant, on n’a pas droit aux services. Même si j’ai payé mes taxes toute ma vie, que je n’ai jamais manqué une journée de travail et que j’ai été infirmière pendant 40 ans, je n’ai pas droit à une seule aide psychologique», raconte la dame.

«Les victimes directes et indirectes reçoivent de l’aide. Les victimes comme moi, qui ne sont pas du ‘’bon côté’’, nous n’avons même pas droit aux services de l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) et aux services sociaux organisés», précise Monique Lépine.

Malgré tout, cette dernière avoue avoir tourné la page sur le massacre qui a coûté la vie à 14 femmes : «j’ai fait la paix avec moi-même, avec les autres et avec l’événement».

«J’ai voulu transcender ma souffrance en faisant un cheminement spirituel qui m’a amené à pardonner et à vivre en ayant des valeurs différentes [...] Sinon, je serais morte», raconte-t-elle.

Madame Lépine lancera jeudi prochain son livre «Renaître», qui raconte son parcours.