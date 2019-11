Le roi de Jordanie en visite à Ottawa lundi

Le roi de Jordanie, Abdallah II, deviendra lundi le premier dirigeant étranger à rendre visite au premier ministre Justin Trudeau depuis sa réélection le 21 octobre dernier.

La visite permettra aux deux dirigeants d'échanger sur le partenariat qui unit le Canada et la Jordanie. Le premier ministre et le roi doivent notamment discuter des efforts pour maintenir la paix au Moyen-Orient, de diversité et de façons de contrer l'extrémisme violent.

«Des liens profonds et importants unissent nos deux pays, que ce soit grâce à la communauté jordano-canadienne dynamique ou aux nombreux Canadiens qui vivent et travaillent en Jordanie», a souligné M. Trudeau par communiqué.

Au cours des dernières années, le Canada a investi plusieurs millions de dollars en aide au développement en Jordanie, notamment dans des projets éducatifs et pour venir en aide aux réfugiés syriens qui ont trouvé refuge dans ce pays.

Le Canada et la Jordanie sont aussi unis par un accord de libre-échange, en vigueur depuis 2012.