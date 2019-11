Céline Dion revient sur la finale tragique du film Titanic

Leonardo DiCaprio aurait pu connaître une fin beaucoup plus heureuse dans Titanic s'il avait réfléchi logiquement. C'est en tout cas le point de vue de Céline Dion.

La chanteuse, qui interprétait le générique de fin mythique du film de James Cameron en 1997, s'est exprimée sur le sort du personnage de Jack lors du Tonight Show Starring Jimmy Fallon vendredi dernier. La diva québécoise a donné son avis sur l'éternel débat qui anime les fans du film : si oui ou non, il aurait pu tenir lui aussi sur la porte qu'utilisait Rose (interprétée par Kate Winslet) pour se maintenir à flot après le naufrage du paquebot.

«D'abord, si vous regardez les images, Rose est sans doute morte ou tout à fait gelée, et elle n'est pas totalement bien dans sa tête, non ? Ensuite, il n'a pas besoin d'invitation. Viens, bébé ! Mets-toi à l'aise. Et puis, qui ne s'est pas dit que ce mec est au beau milieu de l'océan gelé et peut-être que son corps est paralysé et qu'il n'avait juste pas la force», a raconté la chanteuse.

Le réalisateur James Cameron s'est déjà exprimé sur les théories de fans, insistant sur le fait qu'il est «stupide» de se poser des questions sur le sort de Jack dans le film.

«S'il était resté en vie, toute la fin du film perdrait de son sens. Ce film parle de la mort et de séparation, il devait mourir», a-t-il expliqué à Vanity Fair.