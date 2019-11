Coincés avec une maison patrimoniale

Un couple d'octogénaires de Rimouski qui vit depuis toujours dans une maison patrimoniale se retrouve coincé parce qu'il est incapable de la vendre.

L'histoire de la maison Guérette débute dans les années 1860. Valmont Guérette quitte Montréal pour venir travailler comme maçon sur la construction de la cathédrale de Rimouski.

En 1895, avec sa femme Philomène, il construit sa résidence sur la rue St-Pierre, à quelques mètres de la cathédrale.

Depuis ce temps, trois générations de Guérette y ont vécu. Valmont Guérette, Édouard Guérette et Gilbert Guérette.

Gilbert Guérette, maintenant âgé de 80 ans, est né dans cette maison, il y a vécu toute sa vie.

Cette résidence est classée patrimoniale. Selon la Société rimouskoise du patrimoine elle est une des dernières de cette époque sur la rue St-Pierre «c’est une maison québécoise et c’est un des derniers témoins qui a subsisté au grand feu de 1950», explique Sabrina Gendron la directrice de la Société rimouskoise du patrimoine.

La fille de Gilbert ne souhaite pas reprendre la maison familiale, il serait prêt à vendre, mais comme elle est classée patrimoniale, l’acheteur doit maintenir l’aspect original de la résidence.

Gilbert Guérette a bien tenté de vendre sa maison au Domaine Seigneur Lepage qui souhaitait la démolir pour agrandir «ils étaient prêts à nous acheter, mais la Ville a cancellé le projet» explique le propriétaire.

Sabrina Gendron soutient que cette décision a permis de préserver un patrimoine bâti important de la ville. «Monsieur Guérette n’avait pas été exproprié pour l’agrandissement du domaine Seigneur Lepage, ce qui est une bonne chose de notre point de vue en soi puisque ça permet de préserver ce bâtiment», dit-elle.

Monsieur et Madame Guérette, âgés de 80 et 84 ans, n’ont plus la santé pour entretenir la résidence familiale, ils souhaitent déménager dans une résidence pour personnes âgées. Mais pour ce faire ils doivent attendre un acheteur.