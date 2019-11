Comment payer le juste prix pour des rénovations

Confier un projet de rénovation à un entrepreneur peut créer un sentiment d’angoisse. « Est-ce que je paye trop cher ? » Les 6 techniques suivantes permettent d’en avoir le cœur net.

1. Utilisez des services de comparaison gratuits

Le meilleur moyen de comparer les coûts de main-d’œuvre est de faire plusieurs soumissions. C’est possible de le faire par l’entremise de sites web spécialisés dans la comparaison de soumissions provenant de différents entrepreneurs. En plus de comparer les prix, ce genre de service permet de valider l’existence légale de l’entrepreneur, de vérifier s’il détient les licences appropriées, s’il a déjà reçu des plaintes et s’il a reçu de bons commentaires de clients satisfaits. Je conseille de visiter Smartrenoexpress.com, Renoassistance.ca, Soumissionrenovation.ca (et plusieurs autres encore).

2. Vérifiez la méthode d’estimation des coûts

Pour estimer les coûts, un entrepreneur devrait se servir de l’une ou l’autre des méthodes suivantes. La première est la méthode au pied carré, soit la plus utilisée. Si l’entrepreneur utilise cette méthode, exigez le détail des matériaux qui seront utilisés. La seconde est la méthode complète, qui implique de calculer avec précision chaque dollar déboursé pour chaque matériau et chaque corps de métier. Cette dernière est beaucoup plus précise, mais demande une connaissance approfondie du domaine de la rénovation afin de pouvoir la mettre en vigueur.

3. Faites vous-même des calculs

Il n’est jamais trop prudent de contre-vérifier les prix annoncés par un entrepreneur. Par exemple, si un entrepreneur vous informe qu’il en coûtera x $ du pied carré pour rénover votre salle de bain, assurez-vous que le montant total de sa soumission reflète bel et bien la surface réelle de votre salle de bain.

4. Comparez les coûts des matériaux

Vous pouvez pousser vos vérifications en comparant les prix de matériaux de qualités différentes, afin d’évaluer si la différence de prix se reflète bien dans les soumissions que vous ferez faire. Attention toutefois de ne pas comparer des matériaux vendus au rabais, qui fausseraient votre analyse.

5. Ne vous arrêtez pas au prix

La fiabilité de l’entrepreneur est tout aussi importante que le prix. Demandez des références pour des travaux passés et appelez les références. Vous serez surpris de voir à quel point les gens sont ouverts à commenter leur appréciation.

6. Surveillez les travaux

Pendant les travaux, posez des questions et prenez des photos. Avant d’effectuer le paiement final, il est essentiel d’effectuer une tournée complète avec chaque entrepreneur. Validez les points à corriger en mentionnant que le paiement final sera effectué une fois ces points corrigés.

Conseils

Attention à la tentation de tout rénover vous-même. Tenez-vous-en à vos compétences. Des rénovations mal effectuées auront pour effet de faire diminuer la valeur de votre maison. N’oubliez pas de considérer votre temps, qui lui aussi vaut de l’argent.

Il est important de signer un contrat écrit avec l’entrepreneur. Ne vous en tenez pas qu’à un contrat verbal.

Assurez-vous que le temps requis pour la construction est mentionné dans le contrat et qu’une pénalité à l’entrepreneur est prévue en cas de retard.

Informez votre assureur de votre projet de rénovation. Vous pourriez réaliser des économies sur votre prime.