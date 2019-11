Impossible de réserver avec Air Canada dès ce soir

Air Canada doit procèder à la migration de son système de réservation lundi soir. Il sera donc impossible pour ses clients de faire ou de modifier une réservation jusqu’en milieu de journée mardi.

À partir de 20 h, les voyageurs ne pourront pas utiliser le site aircanada.ca ni les centres de service téléphonique pour une gérer une réservation. Ce ne sera pas possible à l’aéroport non plus.

Toutefois, pendant la période de migration, il sera toujours possible de faire son enregistrement en ligne, sur mobile ou aux bornes. De plus, l’état des vols demeurera affiché.

«Les activités d’Air Canada devraient être assurées normalement durant cette période», peut-on lire sur le site de la compagnie aérienne.

Par ailleurs, pour les clients qui voyagent durant cette période, les réservations sont protégées, assurent Air Canada.

«Nous avons mené des essais approfondis afin de garantir l’efficacité du processus de transfert des réservations», indique Air Canada.

Si vous deviez réserver urgemment un vol avec Air Canada durant la période de migration, il est recommandé de consulter un agent de voyages pour obtenir plus d’options.