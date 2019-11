Les militants de Québec solidaire redoublent d’efforts afin de convaincre les électeurs de la circonscription de Jean-Talon de voter pour leur parti. Et parole de Gabriel Nadeau-Dubois, QS peut causer la surprise.

«C’est possible. Tout comme on a démontré que c’était possible de gagner Jean-Lesage, une autre circonscription de la région de Québec», a affirmé le co-porte-parole de Québec solidaire en entrevue à l’émission «La Joute», lundi.

Dans la circonscription de Jean-Lesage, peu de gens donnaient une chance à Sol Zanetti contre la libérale Gertrude Bourdon... et pourtant, rappelle Nadeau-Dubois.

Pour parvenir à causer cette surprise, les solidaires comptent mettre l’enjeu du 3e lien au cœur de la campagne. Le parti a d’ailleurs lancé lundi une offensive publicitaire contre le projet porté par le gouvernement Legault.

«C’est la circonscription la plus scolarisée au Québec et on a en ce moment au gouvernement un parti qui, chaque moment où il en a l’occasion, montre qu’il n’écoute pas la science ni les experts. Je pense que c’est un argument qui peut porter dans Jean-Talon», souligne Gabriel-Nadeau-Dubois.

L’absence remarquée de Catherine Dorion

C’est dans cette circonscription de Jean-Talon que se trouvait la députée de Taschereau Catherine Dorion au cours du weekend, au même moment où se déroulait à Longueuil le congrès de la formation politique. Cette absence a de nouveau créé une controverse autour de la députée. Gabriel Nadeau-Dubois a défendu son parti de vouloir «cacher» la députée controversée, affirmant plutôt que Catherine Dorion faisait campagne dans Jean-Talon en vue de l’élection partielle.

«Catherine Dorion, c’est notre vedette régionale à Québec. Quand on s’est rendu compte qu’on avait une élection partielle à gagner à 300 km de notre congrès, il fallait trouver une solution, plaide-t-il. S’il y avait eu une élection partielle en Estrie, Christine Labrie, notre députée de Sherbrooke, serait restée en Estrie pour faire campagne.»