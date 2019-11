Nouveaux taxis collectifs au parc Jean-Drapeau

Un service de taxi collectif hivernal sera disponible au parc Jean-Drapeau à compter de lundi prochain, a annoncé la Société de transport de Montréal (STM).

Ce service permettra d’assurer une liaison en transport collectif entre la station de métro Jean-Drapeau et certains lieux d’intérêt sur les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène qui se trouvent à plus d’un kilomètre de la station ou d’une ligne de bus. Par exemple, un taxi collectif pourrait amener des passagers au Musée Stewart, au Quartier des athlètes, au Bassin olympique ou au Pavillon du Canada.

Les clients devront réserver leur transport à l’avance lors de chaque utilisation, par téléphone ou par internet. Le prix correspond à un passage régulier de la STM. Les usagers devront avoir en main un titre de transport valide, car l’argent comptant ne sera pas accepté à bord des taxis.

Ce service sera en exploitation chaque année à partir du lendemain de la fête du Travail jusqu’à la veille de la Fête nationale du Québec. Il sera en vigueur du lundi au vendredi, de 6h30 à 19h15, à l’exception des jours fériés.

Les modalités de réservation sont disponibles au www.stm.info.