La situation du français inquiète une importante portion de Québécois et ces derniers estiment qu’il est de leur ressort de protéger leur langue. Une bonne nouvelle, dit Richard Martineau, qui n’hésite pas lui-même à «voter avec ses bottines».

«Si vous entrez dans un commerce et qu’on refuse de vous servir dans votre langue, chez vous, vous pouvez sortir et dire “vous n’aurez pas un sou de ma poche”», insiste-t-il.

À ceux qui prétendent que l’anglais est important, notamment au centre-ville de Montréal, pour accommoder les touristes, le chroniqueur répond qu’il a visité une nouvelle aire de restauration où tous les menus étaient écrits en français.

«Tout le monde était là, tout le monde réussissait à savoir quoi commander, et pourtant ce n’était qu’en français. Je me suis dit bravo!»

«On peut voter avec nos bottines. Si quelqu’un juge que votre langue, votre culture, n’est pas importante, tellement pas importante qu’elle n’a pas besoin d’embaucher quelqu’un pour vous parler dans votre langue, vous pouvez partir.»

Le coup de sonde mené par Léger indique une autre tendance, soit celle d’une différence générationnelle entre les jeunes et les adultes en matière de protection du français.

«On dirait que les jeunes ont une cause, l’environnement et c’est tout. C’est la cause qui siphonne tout. Il n’y a pas de place pour une autre cause. Eux, ils semblent moins touchés par ça», déplore Martineau.

Il raconte que ses enfants sont d’ailleurs gênés lorsqu’il s’insurge auprès d’un gérant ou d’une gérante de magasin en raison de l’absence d’employés parlant français sur le plancher.

«C’est important de le faire, dit le chroniqueur. Il faut se faire respecter.»

