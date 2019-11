Pluie verglaçante en Estrie et en Beauce

L’Estrie et la Beauce connaitront lundi soir un épisode de pluie verglaçante qui compliquera les déplacements.

Entre 5 et 10 mm de pluie verglaçante tomberont sur l’Estrie et entre 2 et 5 mm en Beauce tard en soirée, et se changeront en neige mardi matin, a indiqué Environnement Canada.

Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et dangereuses.

L’agence gouvernementale demande aux conducteurs d’adapter leur conduite aux conditions routières changeantes.