«Science» : le nouveau mot magique de la gauche

Mario Dumont est revenu sur le congrès de Québec solidaire pour dénoncer ce qu’il identifie comme une tendance des partis politiques de gauche : celle de se draper de vertu scientifique pour défendre leurs positions.

«Le nouveau mot-clé, c’est la science. À cause du climat, on s’enveloppe dans la science. Québec solidaire est du côté de la science et leurs adversaires ne la comprennent pas», illustre l’animateur.

«Je pourrais toutefois leur en nommer une autre : la science économique! Et elle est assez sévère avec les propositions de Québec solidaire», argumente-t-il.

«La science, c’est uniquement celle du climat! Toutes les autres sciences ne sont pas importantes [...] C’est un peu humoristique. C’est comme ça que la gauche se comporte partout dans le monde», conclut Mario Dumont.