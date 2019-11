La Ville de Montréal a annoncé plusieurs nouvelles mesures afin de mieux protéger ses piétons aux intersections. Pour Mario Dumont, le message est important : chacun doit y mettre du sien pour protéger les plus vulnérables du réseau routier.

Or parlant de réseau routier, il note que la place de plus en plus importante faite aux cyclistes à Montréal complique la vie des piétons, particulièrement pour les personnes âgées.

«Ce que la Ville ne vous dira jamais – et c’est une observation personnelle – c’est qu’on fait beaucoup de place aux vélos. Évidemment, ce n’est pas un vélo qui va frapper un piéton et qui va le tuer, mais le vélo n’est pas facile à introduire. Le piéton, il est sur son trottoir. Là où on met des pistes cyclables, on complique la vie des piétons», analyse-t-il.

En consultant les données disponibles, on constate que le bilan des accidents impliquant des piétons ne s’est pas amélioré au même rythme que celui du réseau routier en général.

Plusieurs facteurs expliquent cette situation, dont la prolifération des distractions comme le cellulaire, autant pour les automobilistes que pour les piétons.

Cela fait dire à Mario Dumont qu’en matière de sécurité des piétons, «avec juste une coche de plus de civisme et d’attention des uns et des autres, il y aurait moyen de sauver des blessures et de sauver des vies.»