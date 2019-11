Thierry Henry fait courir les foules

Thierry Henry a insisté pour dire qu’il est désormais un entraîneur de soccer et qu’il n’est plus le grand joueur qu’il a été, mais il fait toujours courir les foules.

Lors de la conférence de presse qui avait lieu au Centre Nutrilait, lundi matin, il y avait une affluence jamais vue dans l’histoire de l’Impact.

Il y avait tellement de journalistes que plusieurs d’entre eux ont dû se contenter d’assister à l’événement debout.

Et on peut dire que l’ancienne gloire d’Arsenal n’a pas raté sa rentrée montréalaise, chantant les louanges de la ville à plusieurs reprises et prenant toujours le soin de dire Montréal avec l’accent français même dans ses réponses en anglais.

Mutuel

«Tout le monde était au courant que je n’avais pas de travail. Il y a eu une rencontre avec Olivier et Kevin et il y a eu une envie mutuelle de travailler ensemble», a expliqué l’homme de 42 ans qui s’est montré très avenant et humble.

C’est l’entourage de Henry qui a fait les premiers pas vers l’Impact, mais le directeur sportif Olivier Renard ne cache pas qu’il avait un intérêt pour Henry, qu’il a connu au moment où il travaillait comme adjoint avec la sélection belge.

«J’ai eu des contacts avec des agents de plusieurs candidats, a reconnu Renard. À mes premiers contacts avec Thierry, j’ai eu le sentiment qu’on pouvait travailler ensemble.»

«Ce n’est pas important combien de candidats on avait, j’en voulais un et il est là.»

Page tournée

Autant Henry que Renard ont tenu à préciser qu’il fallait faire une différence entre le joueur et l’instructeur.

«J’ai recruté l’entraîneur, je n’ai pas recruté le joueur, a insisté Renard. C’était quelqu’un de motivé, qui aimait la ville, qui voulait venir et qui prônait un jeu offensif. [...] Il a fait un parcours idéal après sa carrière, j’ai aussi fait mes diplômes, je sais que c’est long.»

«Je suis conscient que j’ai un vécu, en tant qu’entraîneur ça commence, a pour sa part mentionné Henry. Ce n’est pas mon histoire, on est là pour parler du club.»

Du temps

Même si l’arrivée de «Titi» soulève l’enthousiasme dans l’entourage du club, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il opère un changement à 180 degrés dans l’immédiat.

«On ne construit pas un héritage en un mois, trois mois, voire un an, a rappelé le nouvel entraîneur. Il va falloir travailler dur, être patient.»

«On sait ce qu’il faut faire, on a une philosophie. Les partisans doivent se voir dans l’équipe et c’est à nous de les amener de notre côté.»

N’empêche que selon Renard, le travail peut maintenant réellement commencer maintenant qu’une structure claire est en place.

«Nous sommes plus ou moins cinq semaines après le dernier match de la saison. Le but était d’établir un plan de bataille assez rapidement. Je suis très content d’avoir Thierry à mes côtés pour construire l’équipe avec laquelle on veut aller à la guerre.»

Approche différente

«En janvier, j’ai précisé que le club allait prendre une approche différente, changer son parcours en prenant sa place dans cette ville, dans la ligue et dans le sport», a rappelé le président Kevin Gilmore en début de conférence.

«Il fallait agir comme un grand club. Cette approche a commencé à porter fruit quand on a amené Bojan. Elle a continué avec l’embauche d’Olivier Renard, un jeune directeur sportif qui faisait sa marque en Europe.»

Pour Gilmore, l’arrivée de Henry souligne le sérieux du club dans son désir d’attendre ses objectifs.

«Aujourd’hui, on a un joueur légendaire qui a l’intention d’avoir autant de succès comme entraîneur qu’il en a eue en tant que joueur. Il a choisi cette ligue, ce club et cette ville.»