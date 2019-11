Un effondrement de chaussée géré de façon ridicule

Cône parti au vent, cône renversé, cône coupé en deux: il aura fallu près d’une semaine à l’arrondissement de Lachine, à Montréal, pour sécuriser un dangereux trou formé après l’effondrement de la chaussée.

Début novembre, une partie de la rue s’est affaissée à cause du bris d'une conduite d'égout sur la 46e avenue, dans le parc industriel de Lachine. Constatant le problème, un citoyen qui travaille à proximité a contacté l’arrondissement le 4 novembre pour signaler la situation.

À partir de là, des employés municipaux ont réglé le cas du trou comme on sait si bien le faire à Montréal: ils ont mis un cône. La solution ne s’est pas arrêtée là, me confirme ce citoyen en me partageant une série de photos:

Le cône part au vent, puis est replacé à l’envers dans le trou.

Un camion roule vraisemblablement sur le cône, le casse et l’enfonce dans le trou. Les automobilistes ne voyant pas à l’avance le trou risquent d’endommager sérieusement leur véhicule.

Je contacte l’arrondissement pour demander s’ils comptent réparer l’affaissement de cette chaussée... Coïncidence? Deux heures plus tard, une clôture sécuritaire est installée autour du trou.

Pas juste anodin

Cette situation isolée peut paraître anodine pour les citoyens de Lachine. C’est toutefois des cas mineurs de la sorte qui prennent de l’ampleur s’ils ne sont pas traités avec précaution, précise le citoyen à l’origine de l’appel. Il trouve qu’en près d’une semaine, «pas grand-chose n’a été fait».

Pourquoi l’arrondissement n’a pas sécurisé le trou à l’aide de barrières dès leur première intervention, se demande pour sa part Hussein Farhat, un chargé de cours en construction et en restauration des chaussées à Polytechnique Montréal.

«Même la zone sécurisée n’est pas suffisante, parce que s’ils ne règlent pas tout de suite le problème de fuite, le trou peut s’agrandir et s’élargir beaucoup», a dit M. Farhat.

Une porte-parole de Lachine a répondu par courriel que l’arrondissement est conscient que de forts vents ou le passage trop près de véhicules lourds peuvent causer un déplacement du cône, mais que son utilisation «est standard sur les chantiers routiers». Elle a affirmé que l’affaissement sera réparé rapidement et que les travaux ont même déjà débuté.

Du pétrole trouvé durant des travaux?

Des citoyens de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, à Montréal, m’ont rapporté qu’ils ont senti de fortes odeurs d’hydrocarbures dans leur quartier, début novembre.

La Ville effectuait, à ce moment, des travaux sur la 2e Avenue, entre les rues Prince-Albert et Notre-Dame Est, pour remplacer des entrées de service d’eau en plomb.

Un porte-parole m’a confirmé que la Ville a constaté «la présence de pipelines et de conduites d’eau désaffectées appartenant à Suncor, ainsi que la présence d’hydrocarbures dans le sol».

La pétrolière Suncor s’est chargée de retirer ces hydrocarbures, le 7 novembre. Au moment de publier ces lignes, Suncor n’avait pas répondu à nos questions.

