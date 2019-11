Un homme que l'on croyait mort refait surface 33 ans plus tard

À l’automne 1986, Rick Hazelton a quitté ses proches pour s’installer à New York et tenter de lancer sa carrière de musicien. Sans nouvelles de lui depuis, sa famille et ses amis ont finalement retrouvé sa trace il y a quelques mois.

Brian Pincheon, un agent de police à la retraite, a voulu savoir ce qui était arrivé à son ami d’enfance, avec qui il a grandi à Glens Falls, dans l’État de New York. Après avoir fait des recherches dans plusieurs États, il a obtenu l’aide d’un détective à Nashville, au Tennessee. Un autre ami d’enfance, Zachary Kaplan, a aussi fait des recherches pour retrouver Rick Hazelton.

En 1991, le père de M. Hazelton est décédé et ses sœurs ont dû déclarer leur frère légalement mort dans le cadre du processus de succession.

On a finalement retrouvé la trace de l’homme de 57 ans à Salem, en Oregon, où quelqu’un portant le même nom avait une ancienne adresse à Glens Falls.

«Un jour, j’ai reçu une lettre qui disait "vous êtes visé par une enquête sur des personnes portées disparues" et je me suis dit "il doit y avoir une erreur. Je ne suis pas disparu."», a raconté Rick Hazelton à la chaîne d’information CNN.

Il était même en pleine forme. Après ne pas avoir connu de succès à New York, il s’est rendu en Floride. Il a ensuite pris un avion à rabais jusqu’au Colorado où il a occupé différents emplois.

«J’ai élevé une famille et vécu ma vie. Nous avons ensuite déménagé en Oregon. J’y suis depuis 20 ans», a-t-il ajouté.

À l’époque, il n’y avait pas de réseaux sociaux ni de cellulaires et M. Hazleton ne croyait pas que quelqu’un tenait à lui.

Après un échange de lettres, Brian Pincheon a reçu un appel de la part de Rick au mois d’août dernier. Ils ont discuté pendant plus de trois heures.

Après des mois de planification, Rick Hazleton est finalement revenu à Glens Falls pour y revoir ses amis d’enfance dimanche dernier dans le cadre d'une partie de kickball. Tous étaient heureux de refaire connaissance 33 ans plus tard.

Au final, Brian Pincheon a rappelé qu’il était important de garder contact avec les gens qu’on aime et de ne pas abandonner si on n’a plus de leurs nouvelles.