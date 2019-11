Un poids lourd dérape et évite miraculeusement trois personnes

Un accident qui a failli coûter la vie à trois personnes a été surnommé un «miracle sur glace» par la police de l’Illinois.

Des images diffusées par le service de police montrent des images effrayantes de ce qui aurait pu être un accident mortel. On y voit un camion arriver à toute vitesse et foncer vers une voiture de police immobilisée sur l’accotement d’une autoroute. Au même moment, des policiers se précipitent vers le boisé pour éviter de quelques centimètres une collision fatale.

Le tout en moins de 3 secondes.

Le poids lourd s’écrase ensuite sur le côté et on peut entendre les patrouilleurs demander à une femme si elle va bien. Selon CNN, elle a dû être transportée à l’hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

L’incident s’est produit sur une chaussée glacée. Le conducteur du camion sera accusé de conduite négligente pour ne pas avoir ralenti. Le service de police en a d’ailleurs profité pour rappeler aux conducteurs l’importance de la conduite prudente sur Facebook.

«On ne peut insister suffisamment... RALENTISSEZ!», dit leur publication.