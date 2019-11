Un quatrième «Noël symphonique» à Montréal

Yves Lambert, Judi Richards et ses filles, Nicola Ciccone, Maxime Landry, Brigitte M, Christopher Hall, Luce Dufault et d’anciens participants de «La Voix Junior» sont les artistes qui prendront part à la quatrième édition du spectacle «Noël symphonique», le samedi 21 décembre prochain.

Sous la direction d’Alexandre Da Costa, avec l’Orchestre symphonique de Longueuil et la chorale Le Chœur des Jeunes de Laval, les chanteurs réinterpréteront les plus grands classiques musicaux du temps des Fêtes, dans le majestueux décor de la Maison symphonique de Montréal, à la Place des Arts.

Entre autres moments de grâce à surveiller, l’interprétation de quatre versions d’«Ave Maria» à cinq voix.

Deux représentations du concert «Noël symphonique», à 14h 30 et 20 h, seront offertes à la Maison symphonique, le 21 décembre. Pour plus d’informations, on consulte le www.placedesarts.com.