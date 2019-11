Une fusillade de masse fait plusieurs morts en Californie

Une dizaine de personnes ont été touchées dimanche soir lors d'une «fusillade de masse» survenue dans une résidence de la ville de Fresno (Californie) qui a fait «plusieurs morts», a annoncé la police.

«Nous avons découvert plusieurs individus décédés dans le jardin» de la résidence, a indiqué le lieutenant Bill Dooley, porte-parole de la police de Fresno à des médias locaux, sans vouloir donner un bilan précis à ce stade, mais parlant de «probablement» neuf personnes touchées par balle.

Selon certains médias, dix personnes ont été touchées au total, dont quatre sont décédées.

«Il y avait une réunion entre famille et amis dans le jardin, tout le monde regardait un match de football ce (dimanche) soir quand des suspects non identifiés ont approché de la résidence, se sont introduits dans le jardin et ont ouvert le feu», a-t-il expliqué.

Les tireurs sont en fuite et les policiers tentaient de retrouver leur trace en examinant les images de surveillance et en interrogeant les nombreux voisins qui ont donné l'alerte en entendant les coups de feu, aux alentours de 18h00 heure locale dimanche (02h00 GMT lundi).

«C'est une fusillade de masse, cela ne fait aucun doute», a estimé le lieutenant Dooley.