15 départs au quotidien La Presse

Au moins 15 nouveaux départs sont à prévoir à La Presse d’ici Noël, a appris Le Journal.

Les employés du quotidien numérique ont été convoqués cet après-midi à la rédaction. La direction de l’entreprise leur ont fait état de difficultés financières qui mèneront à une nouvelle vague de départ d’ici aux fêtes.

Les mines étaient basses au cours de la rencontre, qui vient tout juste de se terminer.

Selon nos informations, un programme de départs volontaires a été mis en place pour les employés. 15 départs sont réclamés. Si le nombre n'est pas atteint, des coupes seront effectuées selon l'ancienneté.

Comme la plupart des médias occidentaux, La Presse est aux prises avec des difficultés financières. L'organisme à but non lucratif qui publie La Presse + et lapresse.ca a demandé en août une aide financière additionnelle au gouvernement du Québec.

«La Presse + a fait des demandes au gouvernement [...] Ils ont besoin d’aide eux aussi», avait alors dit le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon. Il n’avait toutefois pas précisé l’ampleur du besoin ou des difficultés.

La Presse, qui appartenait jusqu’à l’an dernier à Power Corporation, s’était fixé comme objectif d’amasser 5 millions $ par an en dons de lecteurs. Il semblerait toutefois que cet objectif soit plus difficile à atteindre que prévu.

Les états financiers de La Presse ne sont pas publics, mais selon des estimations de la CIBC datant de 2018, le média perdait à l’époque de 30 à 50 millions $ par an.

Le Syndicat des travailleurs de l'information de La Presse n'avait pas encore réagi à cette annonce au moment d'écrire ces lignes.