Conférencière, humoriste, auteure et athlète, Jani Barré n’entend pas être limitée par la maladie des os de verre dont elle est atteinte depuis le plus jeune âge.

La femme qui a eu près de 160 fractures dans sa vie a décidé de se lancer dans plusieurs activités sportives, dont la boxe.

«J’affronte mes peurs dans la vie», a-t-elle expliqué en entrevue à l’émission «Denis Lévesque».

«Je dis souvent que quand on passe autant de temps à l’hôpital, on perd du temps. J’ai du temps à rattraper maintenant, j’ai envie de tout réaliser.»

Elle a donc parcouru l’an dernier le marathon de Montréal dans son fauteuil roulant régulier.

«Pas une chaise de course hein. C’est ma petite chaise dans laquelle je suis tous les jours», a-t-elle précisé.

À la fin des 42 kilomètres, elle s’est dit que sa quête n’était pas terminée et a décidé de participer à 10 autres marathons dans le monde.

Jani Barré s’est aussi lancée dans la boxe, un milieu qu’elle côtoie depuis le plus jeune âge.

Après quelque temps sans adversaire, elle a trouvé une femme en fauteuil qui acceptait de l’affronter.

«Je dois avouer qu’on s’était dit moi et elle qu’on allait faire un combat inspirant. On est resté à la base de "oui on va se donner des coups, mais on est conscientes toutes les deux de nos problèmes"», a confié Mme Barré.

Voyez le reste de son entrevue dans les vidéos ci-dessus.