Elle prépare des paniers de Noël pour chats et chiens

Il n'y a pas que les humains qui ont besoin d'un coup de pouce à Noël. Les animaux domestiques des familles démunies ont aussi des besoins, que cherche à combler une résidente de Magog en préparant des paniers de Noël pour pitous et minous depuis maintenant trois ans.

Déjà, Christelle Dubois a reçu une quinzaine de demandes de propriétaires d'animaux qui désir recevoir un panier de Noël pour leurs animaux.

Grande amatrice de compétition canine, la Magogoise a été victime d'un grave accident de la route il y a cinq ans, qui avait mis en péril sa passion. «J'ai eu la chance d'être supportée par mes commanditaires et c'est ce qui m'a permis de traverser cette épreuve et de poursuivre les compétitions. Je me suis dit que je devais à mon tour aider, c'est vraiment un concept de donner au suivant», a-t-elle raconté à TVA Nouvelles.

Pour la troisième année de sa confection de paniers de Noël pour chiens et chats, des points de chute ont été installés à Magog et Sherbrooke. «On reçoit des articles usagés qui peuvent encore servir, de la nourriture et de l'argent qui sert à acheter des choses qu'on ne peut pas trouver usagées, comme de la litière. On remet tout ça, évidemment, aux familles dans le besoin», a détaillé Mme Dubois, en remerciant les commerçants et donateurs qui ont embrassé sa cause.

Des passants rencontrés par TVA Nouvelles se sont montrés partagés sur cette initiative. Certains ont adoré l'idée de préparer des paniers de Noël pour animaux, mais d'autres ont fait valoir qu'il est plus important de venir en aide aux humains.

À la Fondation Rock Guertin, qui remettra des paniers de Noël à plus de 2 000 familles de l'Estrie, le concept fait aussi réagir. «On respecte ça. Mais je crois qu'il faudrait essayer de prioriser les êtres humains et s'assurer que toutes les familles et les enfants puissent passer une belle période des Fêtes», a indiqué le directeur général de l'organisme, Denis Fortier.

Christelle Dubois est bien consciente que son projet ne fait pas l'unanimité. «Moi, je le fais pour les gens qui en ont vraiment besoin. Des personnes handicapées ou aînées qui sont isolées par exemple, dont les revenus sont très faibles et pour qui la compagnie d'un animal est vitale. Un animal, c'est tellement thérapeutique, ça les fait sortir, ils vont pouvoir se confier, c'est bénéfique pour leur vie», a-t-elle plaidé.

Pour contribuer, les gens peuvent contacter Christelle Dubois sur sa page Facebook Christelle et Darius - Passion Multi-Canin ou se rendre à l'un des points de chute pour les paniers.

Les différents points de chute:

- Animalerie et salon de toilettage Quinn - Magog

- Toilettage woof-woof - Magog

- Centre canin de l'Estrie - Sherbrooke

- Accroc Canin - Sherbrooke