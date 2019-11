«En attendant Noël»: Isabelle Boulay lance son album du temps des Fêtes

Isabelle Boulay est la plus récente artiste à succomber à la magie de Noël. Elle a lancé «En attendant Noël», son premier album du temps des Fêtes au Mount Stephen, à Montréal, mardi soir.

L'interprète caressait ce projet depuis plus de 20 ans. Avec l'aide du réalisateur Marc Pérusse, elle a concocté un disque sur lequel elle a choisi de revisiter des classiques comme «L'enfant au tambour» et «Le sentier de neige».

Elle a aussi enregistré sa version de la pièce de Claude Dubois «Le Labrador», a posé sa voix sur le texte «Même si tout autour change» écrit pour elle par Les soeurs Boulay, et a formé un duo avec Rufus Wainwright quand s'est présentée l'occasion de chanter la célèbre «I'll Be Home For Christmas».

Certains hymnes qu'on retrouve sur l'album sont soutenus par un simple piano alors que d'autres sont appuyés par des arrangements de cordes.

«En attendant Noël» d'Isabelle Boulay sera disponible sur les différentes plateformes d'écoute et en copie physique ce vendredi. Déjà, la pièce «On attendait Noël», une reprise de la chanson de Julien Clerc, peut être écoutée en ligne.