La machine à rumeur continue de s’emballer à Ottawa à quelques heures du dévoilement par Justin Trudeau du conseil des ministres. Sauf que l’une des plus importantes nominations sur la colline pourrait ne pas être reliée à un poste ministériel.

Le nom de Marc-André Blanchard, qui occupe actuellement le poste d’ambassadeur du Canada aux Nations Unies, serait pressenti pour pourvoir le poste de secrétaire général au sein du cabinet du premier ministre, laissé vacant depuis le départ de Gerald Butts dans la foulée du scandale SNC-Lavalin.

L’analyste politique Jonathan Trudeau croit que M. Blanchard pourrait «changer l’aura de négativisme» qui entoure le cabinet de Justin Trudeau depuis plusieurs mois.

«C’est quelqu’un d’expérience et c’est un Québécois. On disait souvent que les Québécois n’avaient pas beaucoup de poids dans l’entourage de Justin Trudeau, mais on ne pourrait pas l’ignorer», estime-t-il.

Le choix de M. Blanchard permettrait également d’offrir un contrepoids à Katie Telford, la chef de cabinet de Justin Trudeau, qui réfléchissait de la même manière que Gerald Butts, souligne l’analyste Emmanuelle Latraverse.

«Au moment des décisions difficiles, ça fait quelqu’un qui a l’autorité politique pour faire contrepoids à la chef de cabinet s’ils ne sont pas d’accord.»

M. Blanchard maintient qu’il veut rester à New York, mais il est aussi attendu à Ottawa mercredi. Emmanuelle Latraverse pose d’ailleurs la question : «Est-ce qu’on est en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul?»

«On est dans une campagne pour gagner un siège au Conseil de sécurité de l’ONU et on change le général dans le milieu de la bataille», souligne-t-elle.

Mais où est le vrai champ de bataille? À New York ou à Ottawa? Poser la question, c’est y répondre pour Justin Trudeau.