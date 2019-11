La grève générale illimitée est déclenchée au CN

Plus de 3000 chefs et agents de train ainsi que les agents de triage du Canadien National (CN) sont en grève depuis mardi matin à minuit et une minute.

La Conférence ferroviaire de Teamsters Canada avait donné un préavis de grève de 72 heures, vendredi soir, à la direction du CN.

Alors que les parties ont poursuivi leurs discussions toute la fin de semaine concernant le renouvellement de la convention collective, aucune entente n’a été trouvée. La convention collective est échue depuis le 23 juillet.

Les 3000 employés syndiqués avaient voté à 99,2 %, en octobre, pour déclencher ce conflit de travail, faisant ainsi croître la pression à la table de négociations.

Selon les Teamsters, les négociations achoppent en raison d’enjeux touchant la santé et la sécurité au travail, la durée des quarts de travail, la fatigue des employés syndiqués ainsi que les assurances médicaments.

1600 mises à pied

Rappelons que le CN a confirmé, vendredi, qu’il procède à des mises à pied au sein de ses effectifs en raison d’un ralentissement de l’économie nord-américaine. L’entreprise basée à Montréal n’a toutefois pas voulu confirmer les informations du «Globe and Mail» voulant que 1600 travailleurs soient mis au chômage.