Les artistes rechaussent leurs skis pour la Fondation Martin-Matte

La Fondation Martin-Matte lance l’invitation aux amoureux de l’hiver pour une cinquième année : le samedi 1er février prochain, skieurs et planchistes sont conviés à participer aux «Beaux 4 h», au Sommet Saint-Sauveur.

Les deux porte-paroles Martin Matte et Fabien Cloutier, de même que les «beaux ambassadeurs» Patrice Robitaille, Marianne Fortier, Julien Lacroix, Mariana Mazza, Mikaël Kingsbury, Éliane Duquet, Yves La Roche et Nathalie Cavezzali, dévaleront les pentes pendant quatre heures en soutien à la Fondation Martin-Matte.

Le public est également invité à s’impliquer en offrant des dons en argent ou en formant une équipe pour se joindre à la fête, et en accumulant une cagnotte minimale de 1200 $.

Un rassemblement d’après-ski, avec feu de camp, DJ, spectacle de Koriass et feux d’artifice, couronnera l’événement.

Cette année, la Fondation Martin-Matte caresse l’objectif d’amasser 425 000 $ pour venir en aide aux gens vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique, et espère, pour ce faire, mobiliser plus de 600 participants aux «Beaux 4 h».

Depuis sa première édition, le rendez-vous des «Beaux 4 h» a permis de cumuler 1,6 million de dollars pour la cause.

Pour en savoir plus ou pour contribuer, on visite le lesbeaux4h.com. On peut s’inscrire jusqu’au lundi 20 janvier 2020, à minuit.