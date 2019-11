La députée libérale Marwah Rizqy, comparée à la «Martine Ouellet des libéraux» à l’Assemblée nationale, s’est estimée mardi victime de critiques au sein de son parti entre autres parce qu’elle est une femme.

L’affirmation a irrité l’analyste politique Jonathan Trudeau, qui croit plutôt que Marwah Rizqy est critiquée par ses pairs en raison de «son incapacité à travailler en équipe» au sein d'un parti qui a l'habitude de se serrer les coudes.

«Comme si c’était la première fois qu’on voyait une femme être capable de brasser la cage», dit-il. Il cite en exemple Monique Jérôme-Forget, Lise Payette et la «lionne de Bourget» Diane Lemieux.

Il juge que Simon Jolin-Barrette n’a pas été épargné par les critiques lors des dernières semaines, même s’il est un homme. «N’importe quel politicien, qu’il soit un homme ou une femme, peut faire l’objet de critiques.»

«Un instant, répond Emmanuelle Latraverse. Simon Jolin-Barrette a fait l’objet de toutes les critiques parce qu’il a échappé le plus gros ballon du gouvernement. [...] La critique était méritée.»

«Ce que dit Mme Rizqy, poursuit l’analyste politique, c’est qu’en termes de performance publique et de sorties publiques, on a tendance – et elle le vit au sein de son caucus – à être plus sévères envers les femmes que les hommes.»

Même si elle convient que Marwah Rizqy n’est pas la meilleure porte-étendard de cette cause en raison de sa tendance à se mettre les pieds dans les plats, Emmanuelle Latraverse insiste pour dire que cette réalité existe toujours.