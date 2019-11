Premières images de la série «La faille» du Club illico

Une des séries québécoises les plus attendues de l'hiver est sans contredit «La faille», dans laquelle on pourra voir Maripier Morin et Isabel Richer se donner la réplique.

Question de faire patienter les téléspectateurs jusqu'au 12 décembre, date où le suspense atterrira sur le Club illico, une première bande-annonce intrigante a été dévoilée.

Dans la courte vidéo, on en apprend un peu plus à propos de l'intrigue. On y suit la sergente-détective Céline Trudeau (Isabel Richer) qui enquête sur un meurtre sordide commis dans la petite ville minière de Fermont. Elle sera assistée par un policier de l'endroit, joué par Alexandre Landry. Celui-ci a déjà partagé l'écran avec Maripier Morin dans le film «La chute de l'empire américain» de Denys Arcand.

Une fois rendue à Fermont, Céline fera une rencontre inattendue alors qu'elle retrouvera sa propre fille, Sophie, jouée par Maripier Morin. Cette dernière s'était réfugiée dans la petite ville dans l'espoir d'échapper à sa mère avec qui elle est en conflit depuis quatre ans.

En plus de Maripier Morin et Isabel Richer, la série met en vedette plusieurs autres acteurs tels que Élise Guilbault, Patrick Hivon, Catherine St-Laurent et Jean-Philippe Perras.

Producteur exécutif de la série, Charles Lafortune a partagé la bande-annonce sur sa page Facebook officielle.