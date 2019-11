Le témoignage clé de l’ambassadeur américain Gordon Sondland a eu l’effet d’une véritable bombe dans le processus de destitution qui pèse sur le président Donald Trump. Ce dernier s’est d’ailleurs défendu avec une vigueur renouvelée, mercredi, au terme d’une autre mauvaise journée pour lui au Congrès.

Pour le correspondant de TVA Nouvelles à Washington Richard Latendresse, il faut retenir de ce témoignage l’implication alléguée par Gordon Sondland de toute la garde rapprochée de Donald Trump, en plus du président lui-même, dans les demandes controversées faites à l'Ukraine.

«Tout le monde est dans le coup, dit-il. Le secrétaire d’État Mike Pompeo, le vice-président Mike Pence, le chef de cabinet Mick Mulvaney, l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton. [...] Tout le monde savait très bien qu’il y avait un donnant-donnant dans cette histoire-là, c’est ce que [Sondland] affirme.»

«Y a-t-il eu un donnant-donnant?», a demandé Gordon Sondland devant des élus de la Chambre des représentants. S'agissant d'une rencontre Trump-Zelensky à la Maison-Blanche, «la réponse est oui», a-t-il affirmé sans détour.

Les membres républicains de la commission du renseignement ont demandé à répétition à M. Sondland si le président lui avait demandé de vive voix de conditionner l’aide à l’Ukraine à une enquête sur le fils de Joe Biden. «Il a répondu non, non et triple non», souligne Richard Latendresse.

«Sauf qu’il a bien indiqué que le président n’a jamais dit les choses directement, mais qu’il savait pertinemment ce que ça voulait dire», poursuit le correspondant.

Ce témoignage a mené le président Trump à y aller d’une sortie exceptionnelle pour clamer son innocence et demander la fin de la «chasse aux sorcières».

«Cette chasse aux sorcières doit cesser MAINTENANT», a tweeté le président américain, en reprenant des extraits de l'audition dans lesquels Gordon Sondland rapporte l'avoir entendu dire qu'il ne voulait «pas de donnant-donnant» américano-ukrainien.