Les images de la fillette kidnappée secourue par des policiers de Fort Worth au Texas ont beaucoup fait réagir les internautes.

Le psychologue Hubert Van Gijseghem a accepté de revenir sur ce qui aurait pu pousser le suspect à passer à l’acte.

«Au premier abord, on se dit que c’est un sacré psychopathe pour faire une telle chose», a-t-il dit en préambule à l’émission «Denis Lévesque».

«Pourtant, on voit en même temps que c’est un gars qui n’est pas organisé. Comment pouvait-il s’en tirer de tout cela? Faire monter cette enfant dans l’auto, l’amener dans un motel, etc. Ça me fait dire que ce n’est pas un psychopathe. Un psychopathe pense un peu plus, est plus organisé et fait toujours les choses pour son profit», a-t-il expliqué.

L’expert psycholégal envisage plutôt que le suspect, Michael Webb, ait agi sous le coup de ses pulsions.

«Ce sont souvent des gens qui ont un passé de trouble de l’attachement en s’en prenant à un parfait inconnu même si c’est un enfant.»

Il pense également que l’homme n’était pas forcément un pédophile.

«Le pédophile ne ferait pas bobo à un enfant comme ça. Il aurait une stratégie d’approche, une stratégie séductrice pour que l’enfant l’adopte. Ici ce n’est pas le scénario du tout. C’est quelqu’un "qui capte et qui bouffe"», a-t-il expliqué.

L’homme en cause dans cette histoire a été condamné à la prison à vie la semaine dernière.

Voyez le reste de l’entrevue d’ Hubert Van Gijseghem dans la vidéo ci-dessus.