Guilbeault au Patrimoine : «une très bonne nomination»

Alors que Justin Trudeau s’apprête à nommer son cabinet de ministres, Mario Dumont avoue qu’il n’a pas du tout été surpris de la nomination de Steven Guilbeault à un poste autre que celui de ministre de l’Environnement.

L’ex-militant écologiste deviendrait à cet effet ministre du Patrimoine, mercredi après-midi : «une très bonne nomination de M.Trudeau», selon l’animateur.

«Je sais que ça choque des gens [...] C’est un gars intelligent. Il va bien se débrouiller», ajoute-t-il, précisant qu’être catapulté à l’Environnement aurait constitué un énorme «piège» pour Guilbeault.

Mario Dumont croit que le nouveau député de Laurier-Sainte-Marie aurait été vertement critiqué, peu importe sa décision : vilipendé par les écologistes lorsqu’il donnerait l’aval à un projet et crucifié par les acteurs économiques lorsqu’il en bloquerait un.

«En anglais, ils disent Damn if you do, Damn if you don’t. Tu es condamné.»

«La plupart des observateurs n’ont jamais pensé que l’ancien porte-parole d’Équiterre serait ministre de l’Environnement», conclut l’animateur.