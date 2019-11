Mike Babcock congédié

Les Maple Leafs ont congédié leur entraîneur-chef Mike Babcock, mercredi après-midi, au lendemain de leur sixième défaite consécutive, tandis que l’instructeur-chef des Marlies, Sheldon Keefe, lui succédera officiellement derrière le banc de la formation torontoise.

«Aujourd’hui, nous avons pris la décision de relever de ses fonctions Mike Babcock. [...] Au cours des cinq dernières saisons, Mike a joué un rôle prépondérant dans le changement de direction de notre concession, a déclaré le président des Leafs, Brendan Shanahan, dans un communiqué. Son engagement et son éthique de travail exemplaire ont placé notre organisation en meilleure position. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour nous avoir aidés à établir des fondations solides.»

Babcock, 56 ans, est donc devenu le premier pilote limogé dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2019-2020. Cette décision paraît plus ou moins surprenante, compte tenu des ennuis des Leafs. Privé de l’attaquant Mitch Marner, le club torontois a chuté sous le seuil de respectabilité, et ce, malgré la présence des vedettes John Tavares et Auston Matthews dans son vestiaire.

Ayant subi le couperet pour la première fois de sa carrière, Babcock était en poste à Toronto depuis 2015-2016, après avoir dirigé les Mighty Ducks d’Anaheim pendant deux ans et les Red Wings de Detroit entre 2005 et 2015.

Ancien joueur de l’Université McGill, à Montréal, Babcock a gagné la coupe Stanley à Detroit au printemps 2008. Il a totalisé exactement 700 victoires en saison régulière et son contrat lui valant 6,25 millions $ annuellement est valide jusqu’à la fin de la saison 2022-2023.

Un ex-défenseur promu

De son côté, Keefe devient le 31e entraîneur-chef de l’histoire des Maple Leafs. Il a connu beaucoup de succès dans la Ligue américaine chez les Marlies, qu’il a menés vers le titre de la Coupe Calder en 2017-2018. En plus de quatre ans avec le club-école, il a totalisé 199 gains. L’homme de 39 ans est un ex-défenseur du Lightning de Tampa Bay, ayant joué 125 rencontres avec cette équipe au début de la décennie 2000.

«Nous sentions que la meilleure chose à faire était d’y aller d’un changement avec Sheldon Keefe, a ajouté Shanahan. Sa fiche dans la Ligue américaine et son bilan en termes de développement des joueurs sur la glace nous ont convaincus qu’il représentait la meilleure personne pour nous amener à la prochaine étape de notre évolution.»

Les Leafs ont plié l’échine 4 à 2 devant les Golden Knights de Vegas, mardi, et visiteront les Coyotes de l’Arizona, jeudi. Ils occupent provisoirement le 10e rang de l’Association de l’Est.

Fiche de Mike Babcock à titre d’entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey (LNH)

En carrière: 1301 matchs - 700 victoires

Avec les Maple Leafs : 173-133-45

- Coupe Stanley avec les Red Wings de Detroit en 2008

- Il n’a jamais remporté le trophée Jack-Adams, remis à l’entraîneur-chef de l’année dans la Ligue nationale de hockey.

*****

Top 10 des entraîneurs-chefs avec le plus de victoires dans la LNH:

1 - Scotty Bowman – 1244

2 - Joel Quenneville – 901

3 - Ken Hitchcock – 849

4 - Barry Trotz – 825

5 - Al Arbour – 782

6 - Lindy Ruff – 736

7 - Paul Maurice – 708

8 - Mike Babcock – 700

9 - Dick Irvin – 692

10 - Pat Quinn – 684