29e «Show du Refuge» : 475 000 dollars pour les jeunes

Avec des artistes de la trempe de Marie-Mai, Lulu Hughes et Laurent Paquin, Dan Bigras a réussi à amasser près d’un demi-million de dollars à l’occasion de la 29e édition du «Show du Refuge», jeudi, à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Avec le calme qu’on lui connaît, Dan Bigras s’est présenté sur scène devant les spectateurs de tous âges. «Ce soir, je peux dire que le “Show du Refuge” a amassé plus de 7 millions $ depuis ses débuts!» a annoncé avec émotion le porte-parole du Refuge pour les jeunes de Montréal, qui vient en aide aux hommes sans-abri et en difficulté âgés de 17 à 25 ans.

C'est un énorme accomplissement quand on sait que la première édition de ce spectacle-bénéfice a rapporté 6000 $!

«Cet argent est primordial pour aider les enfants seuls, qui deviennent des adolescents et des adultes seuls. Au lieu de mourir, ils cognent à la porte du Refuge», a ajouté un Dan Bigras visiblement touché.

Avec l’aplomb qu’on lui connaît, Marie-Mai est venue chanter avec Roxane Bruneau sa pièce très à-propos «Encore une nuit», qui raconte l’histoire d’une enfant maltraitée. Place ensuite à Véronique Claveau, qui s’est lancée avec Bigras dans une interprétation endiablée de «La danse du smatte» de Daniel Lavoie.

Les mains qui tapaient au rythme de la musique se sont mises à s’agiter frénétiquement lorsqu’une Lulu Hughes en grande forme est apparue. Il faut dire que la chanteuse a ému le Québec en annonçant qu’elle avait repris la lutte contre le cancer en juin dernier.

Pour encenser comme il se doit sa vibrante reprise de la populaire chanson «The Phantom of the Opera» avec Bruno Pelletier, le public s’est levé d’un bloc pour offrir une longue ovation debout aux artistes.

D’émotion en émotion

Ce concert au bel esprit de communauté a donné lieu à de forts moments d’émotion, que ce soit lorsque Dan Bigras a confirmé qu’il venait de passer le cap des deux ans sans cancer, quand son petit frère Jean-François est venu chanter «Le temps du muguet» pour «la première fois devant public» ou au moment où QW4RTZ et Yama Laurent ont offert leur version de «Bridge Over Troubled Water» de Simon and Garfunkel.

Les sourires n’étaient heureusement pas rares entre les exclamations émues et les yeux qu’on essuie discrètement, surtout grâce à QW4RTZ qui nous a chanté la pièce «Les fesses» d’Yvon Deschamps, l’annonce de la grossesse d’Elizabeth Blouin-Brathwaite et les blagues de Laurent Paquin.

Au moment d’écrire ces lignes, le «Show du Refuge» battait toujours son plein.

La 29e édition du Show du Refuge sera diffusée le 15 décembre, à 20 h, sur les ondes de Radio-Canada. Pour faire un don, c’est ici: refugedesjeunes.org.