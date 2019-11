Des délais interminables pour un nouveau système d'égouts

Les travaux pour un nouveau système d’égouts dans le secteur Lac-à-La-Tortue à Shawinigan semblent sans fin.

Plus de 1 200 citoyens attendent depuis un an d'être raccordés. Les résidents sont à bout de patience et c'est particulièrement le cas d'un couple de Drummondville qui a acheté un terrain sur le bord du lac en 2015.

Mario Durocher et Chantal Rivard ont planifié la construction de leur maison en fonction de l'échéancier des travaux du nouveau réseau d’égout.

Résultat: la maison est prête depuis un an, mais impossible de l'habiter.

«On a bâti en 2018 pour arriver en même temps que le service d’égouts et là, on est rendu novembre 2019, on n’est pas encore relié aux égouts! On ne sait plus quoi faire», explique M. Durocher, le propriétaire.

Bien que la maison soit complètement terminée, l'essentiel n'est pas en fonction. Sans égout, impossible d'envoyer de l'eau dans l'évier, de se laver ou même de faire fonctionner la toilette.

Mme Rivard n'en peut plus d'attendre.

«On appelle la ville à peu près tous les mois. Le mois suivant on vous dit: "oui, oui, d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines!" C'était en avril, mai, juin. On est rendu en novembre et on n'a rien encore!», souligne-t-elle.

L'exaspération des résidents se fait sentir partout autour du lac.

L'entrepreneur responsable des travaux teste présentement le nouveau réseau d’égouts. La ville attend les résultats pour annoncer le début des branchements, mais reste floue quant à la date de fin de chantier.

«On a toujours parlé de cet automne. L'automne ça va normalement jusqu'au 21 décembre, mais on espère bien que ça se fasse dans les prochaines semaines», affirme le porte-parole de la Ville de Shawinigan, François St-Onge.