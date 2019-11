La pénurie de gaz propane provoquée par la grève des cheminots place des producteurs en situation de détresse.

«La situation est critique, a affirmé Ghislain Gervais, président de la Coop fédérée. Il faut savoir que nous avons eu affaire des conditions climatiques particulièrement difficiles cette année. On a une récolte de maïs inférieure à la moyenne.»

Le propane est utilisé pour le séchage de grain. Or, cette année, le grain est très humide et cela double la quantité de propane nécessaire. De nombreux producteurs utilisent déjà leurs réserves et l’approvisionnement a été coupé pour certains.

Le propane disponible est acheminé en priorité à des centres de la petite enfance, à des écoles et à des hôpitaux, car de nombreux bâtiments l’utilisent pour le chauffage. Le propane sert aussi à des installations agricoles comme des porcheries ou des poulaillers.

«Depuis hier matin, le téléphone sonne chez moi, a indiqué Ghislain Gervais. Les producteurs sont en situation de détresse. Ils se posent la question sur ce qui se passera dans le futur.»

Entre temps, des producteurs de grain ont dû cesser leur récolte pour retarder le séchage. Ils s’exposent ainsi à d’autres risques. Notamment, la tempête de vent du début du mois de novembre a déjà fragilisé les récoltes.

La Coop fédérée réclame donc au gouvernement fédéral une loi spéciale adoptée le plus rapidement possible. M. Gervais a assuré respecter le droit de grève des travailleurs, mais la situation exige une action rapide.

Pas moins de 80 % du propane qui entre au Québec se fait par la voie ferroviaire. Il vient principalement de Sarnia, en Ontario, et de l’Ouest canadien.

«L’interruption du transport ferroviaire en cours au CN épuisera 80 % des réserves de propane au Québec au cours des 24 prochaines heures. C’est très préoccupant», avait indiqué mardi au «Journal de Québec» le directeur général de l’Association québécoise du propane (AQP), Raymond Gouron.

M. Gouron rappelle qu’une pénurie de propane touche plusieurs secteurs d’activité.