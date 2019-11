L’autorité du président de l’Assemblée nationale a de nouveau été mise à mal jeudi par le leader de l’opposition officielle Marc Tanguay, si bien que François Paradis a mis fin à la période des questions devant l’obstination du député libéral.

Cette foire d’empoigne illustre, selon l’analyste politique Thomas Mulcair, que les deux protagonistes ont perdu un certain contrôle sur leurs actions au Salon bleu.

«M. Tanguay va être obligé de commencer à faire plus attention parce qu’il y a une institution qui est plus importante que lui et plus importante que sa formation d’opposition. [...] L’institution est pérenne, elle doit continuer», souligne-t-il.

Il lui reproche de «gaspiller toutes ses munitions en même temps». Pour être crédible, dit-il, le leader de l’opposition doit agir dans un crescendo.

«Si ça commence toujours à 100 et que ça n’a jamais été à 50, 60 ou 70, ce n’est pas crédible. C’est crier au loup tout le temps.»

Quant à François Paradis, Thomas Mulcair craint que l’on assiste actuellement à la limite de son autorité. Selon lui, le président de l’Assemblée nationale doit lui aussi apprendre à mieux grader ses sanctions.

«M. Paradis est en train de montrer les limites de son autorité. Si je reproche à M. Tanguay de ne pas avoir une gradation avant de passer à 100 miles à l’heure, M. Paradis doit avoir une meilleure maîtrise de ses sanctions possibles», estime-t-il.

Caroline St-Hilaire, elle, refuse de reprocher quoi que ce soit au président de l’Assemblée nationale et remet plutôt en question la stratégie du leader parlementaire de l’opposition.

«Habituellement, quand tu veux perturber les travaux de l’Assemblée nationale comme ça, c’est dans un but. Le problème pour M. Tanguay, c’est qu’on ne le comprend pas, dit-elle. D’où vient cette tension? D’où vient cette exaspération? [...] C’est soit de la fatigue, soit M. Tanguay qui manque d’attention.»