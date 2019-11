Les restes d'un homme trouvés trois ans après sa mort

Les restes d’un vétéran de la marine américaine vivant à Dallas, au Texas, ont été retrouvés trois ans après son décès, dans son appartement, ont rapporté les autorités.

La dépouille de Ronald Wayne White, 51 ans, gisait sur le plancher de sa cuisine, dans un immeuble résidentiel récent.

Des vérifications du personnel de l’immeuble, qui cherchait à savoir pourquoi aucune eau n’était consommée dans cet appartement et dans d'autres, ont mené à la macabre découverte, selon la chaîne WFAA.

«Ce que je peux vous dire, c’est qu’il est très clair que quand les policiers sont entrés [dans l’appartement], il était là depuis un moment», a indiqué le porte-parole de la police de DeSoto, Pete Schulte.

Une autopsie sera réalisée pour connaître la cause du décès de M. White, qui était diabétique et dont les plus récentes prescriptions remontaient à 2016.

Si le locateur ne s’est aperçu du décès de M. White, c’est que ce dernier payait son loyer à l’aide d’un versement préautorisé mensuel.

L’hypothèse d'une mort suspecte a d'ores et déjà été écartée.

«Ma plus grande question est de savoir comment mon fils a pu mourir dans son appartement et que personne n’a rien su», a dit sa mère, Doris Stevens, sans expliquer pourquoi elle-même n’avait pas cherché à prendre de nouvelles de son fils durant tout ce temps. Elle ignorait toutefois qu’il vivait dans cet appartement au moment de sa mort.

Mme Stevens a ajouté qu’elle s’était pourtant inquiétée, en avril 2017, quand elle n’avait pas réussi à joindre son fils pour son anniversaire.

Elle avait signalé la disparition de son fils aux autorités, mais celles-ci avaient refusé d’engager une enquête, étant donné que la victime était connue pour voyager souvent.