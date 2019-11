L’IRIS invite le gouvernement à «revoir» sa réforme

Avec le projet de loi 40, le gouvernement du Québec va beaucoup plus loin que la simple transformation des commissions scolaires en centres de services, déplore l’Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS).

Dans une fiche technique publiée jeudi matin, l’IRIS estime que le projet de loi 40 donnerait plus de pouvoir au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et en retirerait aux parents en exigeant d’eux une double charge bénévole pour s’impliquer dans leur centre de services.

«C'est un projet de loi qui exclut de facto les parents, qui centralise le pouvoir au gouvernement central et qui n'amène que d'infimes économies. Alors que le gouvernement prétend presque à un simple changement de nom, il s'octroie un plus grand contrôle sur les structures, les communications et la gestion du personnel», déplore Ève-Lyne Couturier, chercheuse à l'IRIS.

«En ce sens, les changements proposés s'apparentent aux réformes qui ont touché le réseau de la santé et des services sociaux. Le gouvernement va bien au-delà de son engagement de transformer les commissions scolaires en centres de services. Avec un document de 90 pages qui modifie plus de 80 lois, on s'approche du projet de loi omnibus».

Des économies jugées dérisoires

Alors que le gouvernement estime que cette réforme permettra d’épargner environ 53 millions $ sur quatre ans, en raison de l’abolition des élections et des salaires des commissaires, l’IRIS estime que les économies espérées par une telle réforme s’annoncent en réalité peu élevées.

«En supposant qu’on élimine des élections qui se tenaient aux quatre ans, les économies attendues seraient de l’ordre d’environ 15 millions $ par année, ce qui représente 0,1 % du budget des commissions scolaires», peut-on lire dans le document.

Concurrence entre les écoles

Les chercheurs pensent également que l’abolition des commissions scolaires aura pour effet d’accentuer la mise en concurrence des écoles aux dépens de leur mission éducative et de la mixité scolaire. Ils rappellent que dans ces notes explicatives «le projet de loi contient également diverses mesures dont [...] une simplification des démarches d’inscription des élèves dans un autre centre de services scolaires que celui du territoire de résidence10».

«Le Québec connaît d’importantes inégalités scolaires, notamment en raison du financement public de l’école privée et de la multiplication des programmes et projets particuliers à l’école publique», souligne Ève-Lyne Couturier.

«Cette tendance de l’école publique à imiter l’école privée afin d’attirer un plus grand nombre d’élèves risque de s’accentuer si les parents peuvent ‘’magasiner’’ leur école sans égard au territoire de résidence, transformant chaque école en PME à la recherche de ‘’clientèle’’», déplore la chercheuse.