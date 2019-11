Oh soleil, soleil! Il nous a fait faux bond pendant quelques jours, mais il est de retour! Le soleil sera de la partie sur une bonne partie de l’ouest et du centre de la province.

À Montréal, la journée sera généralement ensoleillée. Le maximum prévu est de zéro. Demain, le scénario est moins rigolo alors qu’on attend de la pluie qui se changera en neige en après-midi.

À Québec, soleil et nuages seront en alternance tout au long de la journée. On attend un maximum un 1 degré. Demain, de la neige devrait tomber et jusqu’à 10 centimètres sont attendus.

Voyez notre bulletin météo complet dans la vidéo ci-dessus.