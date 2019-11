Pas de Heavy Montréal l'an prochain

À l'attention de tous 🖤

Heavy Montréal fera relâche en 2020, mais soyez rassurés! Nous continuerons de vous présenter des shows de rock et métal FOUS FOUS FOUS pendant toute l’année, à Montréal et dans toute la province! 🤘🔥



