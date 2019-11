Que pense Mario du nouveau cabinet Trudeau?

Justin Trudeau a révélé, hier, celles et ceux qui composent son nouveau conseil paritaire de 36 ministres. Notre commentateur politique est-il convaincu?

À LIRE AUSSI

Justin Trudeau donne une place de choix au Québec

«Globalement, les gros choix ont du bon sens. Madame Freeland est devenue la pompière, la personne à qui on fait appel pour le plus gros problème du moment. Quand le plus gros problème du moment était les États-Unis, elle était là. Maintenant, ce sont les affaires intérieures soit l’unité du Canada. Elle est pratiquement première ministre», soutient Mario Dumont.

*** Voyez la suite de la chronique de Mario Dumont dans la vidéo ci-haut et ne manquez pas «Dumont» du lundi au vendredi 10h à LCN