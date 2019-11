Si Justin Trudeau est parvenu à créer un Conseil des ministres «globalement correct», Mario Dumont lui reproche aussi d’avoir «succombé à quelques tentations», dont celle d’avoir donné un poste à son ami d’enfance Marc Miller.

Parmi les bons coups du gouvernement, Mario Dumont souligne la nomination de Chrystia Freeland, à qui on fait appel pour régler le plus gros problème du pays, soit celui de l’unité nationale. L’arrivée de François-Philippe Champagne aux Affaires étrangères est également une bonne nouvelle, selon lui.

Or Justin Trudeau l’a échappé dans la représentation régionale de son cabinet, estime-t-il, particulièrement au sein du Québec, où 7 des 11 ministres (si on inclut le premier ministre Justin Trudeau) sont issus de l’île de Montréal. Parmi ceux-ci, l’ami d’enfance de Trudeau, Marc Miller, a obtenu une promotion.

«On se demande s’il a fait quelque chose de si exceptionnel à part être l’ami d’enfance de Justin Trudeau, dit Mario Dumont. Ça m’a plus fatigué que d’autres choses.»

«Quand Montréal est sous-représentée, il y a beaucoup de médias qui crient au scandale, poursuit-il. Quand Montréal est surreprésentée et qu’on laisse tomber les autres régions, c’est comme si c’était normal. Moi, je pense qu’il y a un équilibre que M. Trudeau a échappé.»

Une parité forcée

Officiellement, le Conseil des ministres est paritaire avec 18 hommes et 18 femmes. Mais lorsqu’on y regarde de plus près, Justin Trudeau a dû se prêter à quelques entourloupettes pour y parvenir.

«J’ai l’impression que pour en arriver à la parité, on invente des postes», souligne Mario Dumont.

Le cabinet a d’ailleurs été élargi cette année pour y accueillir de nouveaux ministres et de nouveaux ministères sans portefeuille. Mario Dumont donne l’exemple de Mona Fortier.

«Je n’ai rien contre cette dame, mais elle est ministre de la Prospérité de la classe moyenne. Pardon? C’est quoi ça? Qu’est-ce qu’elle va faire?», se questionne-t-il.

L’animateur voit mal le ministre des Finances Bill Morneau consulter sa ministre associée pour savoir comment assurer la prospérité de la classe moyenne.

«Bill Morneau va imprimer son budget en 22 000 copies, il va lui en donné une la veille et il va lui dire voici ce que tu vas défendre sur toutes les tribunes», illustre-t-il.

Bardish Chagger, une autre femme, a elle hérité du ministère de la Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse, tandis que Maryam Monsef a obtenu le poste de ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement économique rural.

«C’est quoi le lien entre les femmes et le développement économique rural?», demande Mario Dumont.

Il reproche au gouvernement sa tendance à diviser inutilement des ministères pour satisfaire le plus de députés possibles au sein de son caucus.

«Ce n’est pas au nombre de ministres qu’on calcule l’efficacité d’un gouvernement», conclut-il.