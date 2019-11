Voici des réactions au décès d'Andrée Lachapelle

Les réactions n’ont pas tardé après l’annonce du décès de la comédienne Andrée Lachapelle, jeudi.

Justin Trudeau

«Je suis très triste d'apprendre le décès d'Andrée Lachapelle. Une grande dame qui a énormément contribué à la culture québécoise.»

François Legault

«Toutes mes sympathies aux proches de la grande comédienne québécoise, Andrée Lachapelle. Elle a fait rêver les Québécois pendant toutes ces années avec ses personnages à la télé, au cinéma et au théâtre.»

Valérie Plante

«Peinée d’apprendre le décès d’Andrée Lachapelle, une grande Montréalaise, une femme forte et l’une des plus grandes comédiennes de notre histoire. Sa contribution au théâtre, à la télévision et au cinéma est monumentale. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches.»

Steven Guilbeault

«Andrée Lachapelle a occupé l’espace culturel au #Québec pendant sept décennies. Quelle carrière! Une figure emblématique de notre culture et une actrice d’une grande générosité. Mes sympathies à sa famille et ses proches.»

Françoise David

«Je viens d'apprendre le décès de la merveilleuse Andrée Lachapelle. Une immense comédienne mais aussi une femme de cœur. Elle était auprès des femmes lors de la marche Du pain et des roses en 1995 et au moment de la Marche mondiale des femmes en l'an 2000.»

Manon Massé

« J’ai connu Andrée Lachapelle dans le mouvement des femmes, il y a très longtemps. Pour elle, la défense des droits des femmes était aussi fondamentale que la poésie. Merci Andrée pour toutes ces années d’émotions et de lutte.»

Pierre Arcand

«Une grande comédienne d’une élégance hors du commun. Jusqu’à la fin elle aura su nous émouvoir avec son dernier film « Il pleuvait des oiseaux.» Merci pour tout. Mes pensées accompagnent la famille. »

Nathalie Roy

«J’apprends avec grande tristesse le décès d’Andrée Lachapelle. Le Québec perd une femme d’une classe et d’un talent exceptionnels. Mes sympathies à sa famille et à ses proches.»

Louise Latraverse

«Notre Andrée Lachapelle est partie avec sa lumière. Peine immense.»

Danièle Lorain

«Le Soleil s’est levé sur son dernier matin. Notre ange du théâtre nous a quitté à jamais. Son infinie douceur, sa voix, son cœur d’or sa présence unique... Notre monde est en deuil et mon coeur en lambeaux.»