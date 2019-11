Décès d’Andrée Lachapelle : «Elle nous a donné une grande leçon de vie» - Sa fille Nathalie Gadouas

Le milieu culturel québécois perd une icône : la célèbre actrice Andrée Lachapelle s’est éteinte paisiblement jeudi après-midi, entourée de ses enfants et ses petits-enfants. «Elle nous a donné une grande leçon de vie jusqu’à la fin», a confié sa fille Nathalie Gadouas.

Atteinte d’un cancer, Mme Lachapelle avait demandé l’aide médicale à mourir. La grande dame du théâtre et de la télévision québécoise avait célébré son 88e anniversaire le 13 novembre dernier. Elle laisse derrière elle une immense carrière qui s’est étalée sur près de 70 ans.

«Elle est partie en paix, en toute sérénité, a indiqué sa fille, la comédienne Nathalie Gadouas, lors d’un entretien téléphonique accordé au Journal de Montréal jeudi soir.

La comédienne Brigitte Lafleur a rendu hommage à Andrée Lachapelle sur QUB radio:

«Elle voulait partir doucement et c’est ce qui est arrivé. Elle était en paix avec cette décision. Elle a été impeccable jusqu’à la fin. Elle a appelé ses amis, ses proches, les gens avec qui elle avait travaillé jusqu’à la fin pour leur dire combien ils avaient été importants dans sa vie. Elle nous a aussi dit combien on avait été importants dans sa vie, nous, ses enfants. Elle pensait aux autres avant de penser à elle. C’était ça, ma mère. C’était une femme d’une grande générosité. Et elle nous a donné une grande leçon de vie jusqu’à la fin.»

Andrée Lachapelle laisse notamment dans le deuil ses trois enfants, Patrice, Catherine et Nathalie, nés de son union avec le défunt Robert Gadouas. La célèbre actrice avait déjà perdu, il y a trois ans, son conjoint des 20 dernières années, le cinéaste André Melançon (La guerre des tuques), qui est décédé en août 2016 après avoir combattu une leucémie.

«Une personne lumineuse»

L’annonce du décès de Mme Lachapelle a créé une onde de choc dans le milieu culturel québécois.

«J’ai perdu une grande amie et le Québec a perdu une grande actrice, a souligné la comédienne Monique Miller.

«J’ai énormément de peine, a laissé tomber une autre de ses grandes amies, l’actrice et metteure en scène Louise Latraverse. C’est très difficile pour moi d’en parler. Tout le monde va vous le dire : Andrée était une personne merveilleuse, exceptionnelle, lumineuse. C’est une grande amie que j’ai perdue aujourd’hui.»

Son chant du cygne

«Je suis sous le choc, a confié pour sa part la réalisatrice Louise Archambault (Gabrielle), qui a dirigé Andrée Lachapelle récemment dans le film Il pleuvait des oiseaux – son tout dernier rôle à l’écran.

«Mais en même temps, je m’y attendais. Je savais qu’elle était malade et que c’était son souhait de partir comme cela, en ayant toute sa tête. Elle voulait partir en beauté. Parce que même si elle souffrait récemment, elle avait toute sa tête et elle était encore très drôle. Elle avait beaucoup de répartie.»

Très discrète depuis la mort d’André Melançon il y a trois ans, Andrée Lachapelle avait accepté de retourner sur un plateau de tournage l’an passé pour jouer un des personnages principaux du film Il pleuvait des oiseaux, qui a pris l’affiche en septembre dernier et qui a été acclamé par la critique. « Ce sera mon chant du cygne », avait-elle dit alors à la réalisatrice Louise Archambault.

«Je suis si fière de ce qu’elle a fait dans le film, lance la cinéaste. Andrée est une grande inspiration pour moi. Elle m’a inspirée professionnellement, mais dans ma vie aussi. Elle voulait faire ce dernier rôle même si elle savait que ce serait très exigeant pour elle. Et elle l’a fait avec brio.»

Pour l’actrice Louise Turcot, qui a souvent travaillé avec elle, Andrée Lachapelle est un bon modèle de courage et de détermination : « Elle a commencé sa carrière comme la jolie femme, mais elle s’est battue pour démontrer ses talents d’actrice. Elle a travaillé très fort pour avoir la carrière qu’elle a eue. C’était une femme inspirante. »

