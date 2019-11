Des réserves suffisantes jusqu'à vendredi prochain, dit Julien

Les réserves de propane seront suffisantes pour subvenir aux besoins essentiels jusqu’à vendredi prochain, a affirmé vendredi le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Jonatan Julien.

L’arrivée d’un train de l’Ouest canadien ainsi que les réserves dans les cours de triage porteront la quantité totale de propane disponible à environ 20 millions de litres au Québec.

Le ministre Julien a mentionné que la priorité numéro un demeure la santé et la production animale. Il dit collaborer avec les MAPAQ à ce sujet.

La deuxième priorité du gouvernement sera d’aider les agriculteurs avec leurs récoltes végétales et de grains, précise-t-il.

Le ministre Julien a par ailleurs indiqué travailler de pair avec ses homologues du ministère de la Santé et de l’Éducation. À l’heure actuelle, il n’y aurait aucun enjeu à ce niveau.

Ottawa favorise la négociation

Le gouvernement Trudeau ne fera vraisemblablement pas appel à une loi spéciale pour régler la grève du CN.

Le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, dit que «la façon la plus probable et la plus rapide de résoudre le conflit est par la négociation».

Il s’est montré rassurant envers les parties directement touchées par la pénurie de propane.

«On est réalise l’impact économique important que ça a au Québec et ailleurs au pays aussi, dit-il. C’est stressant pour beaucoup de personnes. On veut une résolution le plus rapidement possible.»

La médiation entre le syndicat des cheminots et le CN se poursuit à Montréal.