Elle commande une pizza au 911 pour sauver sa mère victime d’un agresseur

Une adolescente de l’Ohio dont la mère était victime de violence conjugale a eu la présence d’esprit de commander une pizza au 911 pour aviser les autorités sans éveiller les soupçons sur suspect.

C’était la première fois en 14 ans de service que l’employé des services d’urgence Tim Teneyck recevait un appel semblable.

Employé : Oregon 911.

Adolescente : Je voudrais commander une pizza.

Employé : Vous avez appelé le 911 pour commander une pizza?

Adolescente : Oui, appartement...

Employé : C’est le mauvais numéro pour une pizza.

Adolescente : Non, non, non, vous ne me comprenez pas.

Employé : Je vous comprends maintenant.

«On le voit sur Facebook, mais ce n’est pas le genre de choses pour lesquelles nous avons été formées. Nous sommes formés pour écouter», explique-t-il.

Il a pu poser une série de questions à l’adolescente tandis qu’elle répondait comme si elle commandait une pizza.

Employé : Est-ce que l’autre gars est encore là?

Adolescente : Oui, j’ai besoin d’une grande pizza.

Employé : OK. Et côté santé. Est-ce que tu as besoin de soins?

Adolescente : Non, avec du pepperoni.

Après sa conversation, Tim a été en mesure d’aviser les policiers sur le terrain, notamment en leur demandant de ne pas mettre de gyrophares et de sirènes.

Pour le chef de la police de l’Oregon, il s’agit d’un travail hors pair de la part de l’employé. Il affirme qu’en 42 ans de carrière, il n’avait jamais entendu un appel semblable.

Toutefois, l’idée d’utiliser un code pour alerter le 911 est la bonne chose à faire.

Grâce à l’appel de l’adolescente et le travail de Tim, le suspect a été arrêté.