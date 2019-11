En conflit avec Taylor Swift, il reçoit des «menaces de mort»

La dispute entre la superstar de la pop Taylor Swift et le magnat de l'industrie musicale américaine Scooter Braun a valu à la famille de ce dernier des «menaces de mort», a-t-il dénoncé vendredi.

Alors qu'un conflit les oppose concernant les droits des anciennes chansons de Taylor Swift, la chanteuse de 29 ans a notamment accusé Scooter Braun, dont la société a racheté sa maison de disques, d'exercer un «contrôle tyrannique» sur elle en lui empêchant de chanter ses anciens morceaux à la télévision.

«Le message qu'ils m'envoient et très clair» a fustigé la star dans un billet de blog. «En gros, sois une bonne petite fille et tais-toi».

Des accusations auxquelles a répondu Scooter Braun sur Instagram vendredi en expliquant qu'elles avaient valu «des menaces de mort» à sa famille.

«Je pense que ce n'était pas ton intention, mais il est important que tu saches que tes mots ont une portée énorme», a-t-il écrit.

Taylor Swift n'a pas répondu.

Plus tôt dans la semaine, l’étiquette de Scooter Braun, Big Machine, qui détient les droits des enregistrements des six premiers albums de la chanteuse, a annoncé l'avoir autorisée à chanter ses plus grands succès d’alors lors de la cérémonie des American Music Awards qui se tiendra dimanche.